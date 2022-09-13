شاهد بالصور والفيديو.. برقصات مثيرة وبملابس فاضحة تبرز أماكن حساسة فتيات سودانيات بفرنسا يشعلن مواقع التواصل خلال حفل أحياه الفنان بشة





أثار حفل أحياه الفنان السوداني الشاب عثمان بشة بدولة فرنسا ضجة اسفيرية غير مسبوقة مع ردود أفعال غاضبة بسبب الأحداث التي صاحبت الحفل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنى بشة للجالية السودانية الموجودة بفرنسا, وشهد الحفل كمية كبيرة من الشباب والفتيات.

فيديو الحفل المتداول على نطاق واسع أظهر بعض الفتيات وهن يرتدين ملابس فاضحة أظهرت مناطق حساسة من الجسم الأمر الذي أثار غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تابعتها محررة موقع النيلين جاءت منتقدة وبشدة للفتيات بل وطالت الشباب الذين حضروا الحفل, حيث كتب أحد المعلقين (ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) ليرد عليه احد المتابعين (ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين