شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير الجدل بعد أن قامت باحتضان مجسمات بيع الملابس الرجالية في الشارع العام ومتابعون: (فاقدة حنان شديد والبورة لا دين لها)





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان مقطع فيديو أثار جدلاً وسخرية واسعة بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وهي تقوم باحتضان دمية عرض الملابس الموجودة في محل بيع ملابس رجالية بأحد الأسواق السودانية.

الفتاة التي كانت تعلم بتصويرها عن طريق إحدى صديقاتها قامت باختيار احد المجسمات الموجودة خارج المحل وقامت باحتضانه بقوة وسط ضحكات صديقتها التي قامت بتصويرها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من خلال تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين من لقطة الفتاة, جيث كتب أحدهم (شكلها فاقدة حنان شديد) وكتب آخر (البورة لا دين لها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين