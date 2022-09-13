شاهد بالفيديو.. ربة وهجيج داخل مسيد شيخ الأمين.. فنانة تغني أشهر أغاني الهجيج بمشاركة مأمون سوار الدهب وسط سعادة بالغة من الشيخ





واصل الشيخ السوداني الأمين عمر الأمين إثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد ظهوره في فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع فنانة وهي تغني داخل مسيد الشيخ بأم درمان وبحضوره.

ووفقاً لما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تغنت الفنانة بأشهر أغاني الهجيج والربة كما أطلق عليها جمهور المعلقين (انا يا ليل).

الفنانة تغنت بمشاركة الفنان الشاب المعروف مأمون سوار الدهب الذي يعد من أشهر حيران شيخ الأمين, كما شكل الشيخ حضوراً بنفسه وظهراً سعيدا مع غناء الفنانة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين