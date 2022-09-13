خبيرة علاقات أسرية توجه نصيحة للسيدات بعد الانفصال عن الزوج





كشفت خبيرة العلاقات الأسرية أليكس فوكس، في مقطع فيديو جديد لها عبر تيك توك عن أفضل طريقة للتخلص من العلاقات المؤذية نفسيا خاصة بعد الانفصال عن الزوج وهي ببساطة عدم الرد عليه خاصة إذا لم يكن هناك أي سبب يدعو لذلك أو أن الرد سيسبب أذى نفسي للسيدة.

وقالت فوكس إن هذه النصيحة ساعدت الكثير من السيدات المطلقات على تجاوز علاقاتهن السابقة موضحة أنها ترى أن أفضل وسيلة للتخلص من الأذى النفسي الذي يسببه الزوج بعد الإنفصال هو أن تركز السيدة على نفسها والامتناع عن أي اتصال به والابتعاد عنه تمامًا.

وأضافت أليكس فوكس في الفيديو على تيك توك: ” كان لدي ٣ أصدقاء انفصلن عن أزواجهن في الأسبوعين الماضيين، وهذه النصيحة ساعدتهن بالفعل على تجاوز الأمر والاستمرار في حياتهم”.

وكشفت أليكس عن أفضل طريقة لتجاوز الأمر والمضي قدمًا في حياتِك وهي تحسين نفسك والتركيز علي عقلك وجسدك وصحتك.

وقدمت بعض الاقتراحات للأنشطة التي يجب ممارستها في هذه الفترة ومنها القراءة والتأمل وممارسة الرياضة.

بوابة فيتو