نجوى كرم تشوق الجمهور لحفلها في قبرص|فيديو





تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في قبرص يوم 24 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير كعادة حفلات نجوى كرم.

وروجت نجوى كرم للحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وكتبت: “خلّونا نملّي الدّنيا أغاني وفرح ليلة 24 سبتمبر في قبرص”.

وأحيت نجوى كرم مؤخرًا حفلًا ضخمًا في العاصمة السورية دمشق بعد غياب سنوات وسط حضور جماهيري كبير.

واستقبل الجمهور السوري شمس الأغنية اللبنانية استقبالًا حارًّا، وتحدثت “نجوى” بكلمات مؤثرة عن سوريا قائلة: “صعب الحكي.. قلبي عم يتفجر لأني اشتقت إلى بلد قدرني وأحبني وتوجني مطربة”.

أغنية مغرومة 2

وطرحت نجوى كرم في وقت سابق أيضا أغنية “مغرومة 2” عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية معذور قلبي

يذكر أن “مغرومة 2” هي أغنية سينجل من ميني ألبوم تصدر أغانيه تباعًا حسبما ترى نجوى الوقت المناسب لطرح كل أغنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج هاس غدار من إنتاج “روتانا”.

وطرحت الفنانة نجوى كرم من قبل أيضًا فيديو كليب أغنية “معذور قلبي”، والذي حقق قرابة ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسّون، ميكس وماسترينج موريس طويلة.