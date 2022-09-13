التفاصيل الكاملة لأغاني نوال الزغبي الجديدة





يبدو أن النجمة نوال الزغبي تعيش حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية حيث تستعد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

وكشف الملحن عمرو الشاذلي تفاصيل أغاني النجمة نوال الزغبي في تصريح خاص لفيتو قائلا:” الأغنية الأولى من كلمات عمرو المصري وألحاني وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، أما الأغنية الثانية تتعاون فيها نوال الزغبي معي أنا وعمرو المصري”.

وكانت نوال أعربت عن سعادتها البالغة بالغناء لأول مرة بمهرجان القلعة قائلة إنها فخورة بالوقوف أمام هذا الجمهور، العاشق للفن، وهذا المسرح الذي سبق أن وقف عليه كبار النجوم والمطربين المصريين والعرب.

حفل نوال الزغبي

وقدمت نوال أغنية فى حب ودعم المرأة وهي أغنية «حفلة»، وقالت: «أنا دائما أساند المرأة وهو سبب حماسي لأغنية حفلة، لأن الموضوع يعني لي الكثير وأهتم به جدا، وكلمات الأغنية أؤمن بها جدا ودائما أرددها ورسالتي لكل أنثى ألا تسمح لأى شخص أن يسيطر على مشاعركن، ويضعفن أمامه لأن الحياة حلوة جدا ولا تستحق ذلك».

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وشاركت للمرة الأولى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بمجموعة من أعمالها التي حققت شهرة واسعة منها: “عينيك كدابين، ليه مشتقالك، أنت اللي بحبه أنا، ما أندم عليك، ياما قالوا، روحي يا روحي، شو اخبارك، بعينك، عقلي وقف، على دلعونة، القاسي، اللي اتمنيته، ألف ومية، والناس العزاز”.

بوابة فيتو