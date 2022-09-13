يرفض المساكنة قبل الزواج.. تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا مع تصريحات أحمد صلاح حسني





حظيت تصريحات الفنان أحمد صلاح حسني ببرنامج “اليخت” على قناة الشمس بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدث خلالها عن رفضه لفكرة المساكنة قبل الزواج.

عدد كبير من رواد السوشيال ميديا احتفوا بتصريحات أحمد صلاح حسني، والتي عكست جانبا هاما في شخصيته وهو التزامه بمبادئ الدين الإسلامي والثقافة المصرية والعربية رغم انتقاله للعيش في أوروبا فترة من عمره حينما كان لاعب كرة.

وأكد أحمد صلاح حسني أنه مصري ومسلم قبل كل شيء ، ولا يمكن أن يقبل بما يسمى بـ المساكنة قبل الزواج لأن هذا يتعارض مع ثقافتنا وديننا.

وأضاف: رغم أنني عشت فترة طويلة في أوروبا وهناك هذه الأمور موجودة لكني أرفضها تماما لأن لدي مبدأ والمبدأ لا يتجزأ وأنا مصري مسلم قبل كل شيء.

وأردف أحمد صلاح حسني إن هذا أمر غير مطروح للنقاش من الأساس ويرفضه بدون جدال.

وعن فترة لعبه في الأهلي وهل توسط له والده قال: إطلاقا لم يتوسط لي والدي في شيء لأن الوساطة في الكرة لا تدوم، والنادي الأهلي طلبني حين لعبت مباراة ودية ضد الزمالك وتألقت”.

وعن إمكانية وصوله إلى ما وصل إليه النجم العالمي محمد صلاح في حال لو أكمل مشواره في الكرة قال: كان من الممكن أن أصل إلى ما وصل إليه صلاح لو كان تركيزي كله في الكرة.. لكن شغفي بالتمثيل كان أكبر من شغفي بالكرة، وما وصل إليه صلاح أمر يفرحني كثيرا لأن لديه العقلية والمينتالتي”.

وعن رأيه في الفنان يوسف الشريف قال أحمد صلاح حسني: حبيبي ومحترم وفنان يحب عمله وله جمهوره الخاص وأنا احبه.

وعن شيرين عبد الوهاب قال: صوت مصر الذي لا يختلف عليه اثنان.

وعن محمود الخطيب أجاب: أسطورة النادي الأهلي حبي للكرة كان بسببه.. أحب موهبته وكاريزمته واحترامه لنفسه، لم يصل لرئاسة الأهلي من فراغ.. فقد قطع مشوارا كبيرا.

وعن عمرو أديب رد صلاح حسني: أجمل زملكاوي شفته في حياتي.. ومعظم أصدقائي زملكاوية ولا توجد مشاكل في ذلك”.

بوابة فيتو