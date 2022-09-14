شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد وصف بالرومانسي.. عروس سودانية تداعب قدم زوجها وتصور المشهد بهاتفها ومتابعون (نحنا لينا الله)





تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو قصير وصفه متابعوه بالمشهد الرومانسي, وحقق المشهد أعلى نسبة تفاعل على مواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي لم تتجاوز مدته خمس ثواني أظهر عروس سودانية وهي تقوم بمداعبة قدم عريسها.

حيث قامت العروس بتصوير المقطع القصير لها والذي أظهر قدم زوجها التي كانت تغطيها (الحناء) وهي عادة سودانية معروفة ومشهورة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين تفاعلوا مع المقطع بشكل واضح, حيث كتب أحدهم (نحنا لينا الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين