شاهد بالفيديو.. سعودي صاحب سيارات ليموزين يحكي قصته مع السوداني الذي استأجر منه سيارة وتأخر 6 أشهر في السداد وبعد أن عثر عليه وجد مفاجأة غير متوقعة في انتظاره 





حكى مواطن سعوي خلال استضافة تلفزيونية قصة حدثت له مع مقيم سوداني بالمملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد المواطن السعودي أن قبل سنوات كان يملك عدد من السيارات قام بتسليمها لشركة تقوم بتأجيرها ولكن بشرط أن يبحث هو عن المتأخر في السداد.

وأضاف: إحدى السيارة تم تأجيرها لمواطن سوداني مقيم بالمملكة وتأخر السوداني عن السداد لمدة 6 أشهر وبعد بحث طويل عنه عثرت على مكان سكنه.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: ذهبت إليه في العنوان ووجدت سيارتي موجودة أسفل العمارة بالفعل, وعندما صعدت لمكان سكنه في العمارة ودخلت عليه وجدت مفاجأة محزنة.

وجدت الرجل يجلس على كرسي ومريض حيث قال ليه أنه استأجر السيارة وبعدها بأيام دخل المستشفي مريض بالفشل الكلوي.

وواصل: حتى أبنائه وجدت عليهم حالة يرثى لها, بعد هذا المشهد حزنت وقلت له أنا عفيت لك قيمة الايجار كلها فماذا تريد زلكن بعزة نفس أخبرني بأنه لا يريد شيء.

وختم الرجل السعودي حديثه: بعد ذلك ذهب وسددت له ايجار الشقة ورأيته يبكي ثم يدعو لي, واقسم لكم أن بعد دعوات الرجل لي كان السيارة من أنجح سياراتي كلها ولم تتعرض لأي تلف ولم تدخل صيانة ولم تكلفني ريال واحد بل بالعكس بعتها بنفس المبلغ الذي اشتريته بها.

وبعد فترة سألت أحد معارفه فأخبرني أن الرجل قد ترك المملكة وغادر للسودان, ثم انصدمت بعد فترة بأن الرجل قد توفي وانتقل إلى رحمة مولاه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين