شاهد الفيديو الذي اكتسح التريند .. شاب سوداني بسيط يهدي والده ووالدته هواتف فخمة بعد أن ظل فترة طويلة يجمع في الأموال لشرائهم ومتابعون يشيدون (تربية الحلال ظاهرة)





نجح شاب سوداني بسيط في اكتساح التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بسبب مقطع فيديو مؤثر حصد آلاف الاعجابات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأ الشاب والده ووالدته بدخوله عليهم وهو يحمل في يديه أكياس هدايا لهما كانت عبارة عن هاتف فخم لكل منهما.

ووفقاً لما نشرت بعض الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد ظل الشاب يجمع المال لشراء الهواتف من أجل إسعاد والديه, وهو ما تحقق بالفعل حيث عانقه والداه وذرفا الدموع فرحة بهدية ابنهم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا الفيديو باعجاب كثيرة مع تعليقات مشيدة ومفتخرة بما صنعه الشاب حيث كتب أحد الناشطين (ولادة الحلال ظاهرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين