شاهد بالفيديو.. من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.. شاب سوداني يبعث برسالة ونصيحة للفنانة هدى عربي ويدعو لها بالهداية





قام شاب سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية بتصوير مقطع فيديو من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد خصص الشاب السوداني مقطع الفيديو كرسالة لمواطنته الفنانة المعروفة هدى عربي.

وقال الشاب في حديثه المتداول: (يا هدى عربي البتعملي فيهو دا عيب, والفيديوهات التي تقوم بنشرها سيحاسبك بها الله).

كما ذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه (يوم القيامة يحشر المرء مع من أن أحب) لكنه عاد وأكد لها أنه لن يدعو عليها ولكن سيدعو الله لها بالهدايا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين