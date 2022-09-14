



أحلام ترد على تغريدة متابع بعد مرور خمس سنوات على نشرها

تفاجأ جمهور الفنانة أحلام على ردها على تغريدة متابع، وذلك بعد مرور 5 سنوات من نشرها.

وكان متابع قد نشر تغريدة وأشار فيها إلى الفنانة أحلام حيث قال فيها: لو لم تغن أحلام سوى هذه الأغنية في مسيرتها الإبداعية لكفتها … إهداء إلى أغلى من يعيش في حياتي.. وإهداء إلى الرائعة الفنانة أحلام.

وبعد مرور 5 سنوات حيث كان قد غرد المتابع في عام 2017، ردت الفنانة أحلام بالأمس، وجاء ردها عبارة عن وضع رموز تعبيرية تقديراً لتغريدته.