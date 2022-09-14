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أحلام ترد على تغريدة متابع بعد مرور خمس سنوات على نشرها
أحلام ترد على تغريدة متابع بعد مرور خمس سنوات على نشرها
تفاجأ جمهور الفنانة أحلام على ردها على تغريدة متابع، وذلك بعد مرور 5 سنوات من نشرها.
وكان متابع قد نشر تغريدة وأشار فيها إلى الفنانة أحلام حيث قال فيها: لو لم تغن أحلام سوى هذه الأغنية في مسيرتها الإبداعية لكفتها … إهداء إلى أغلى من يعيش في حياتي.. وإهداء إلى الرائعة الفنانة أحلام.
وبعد مرور 5 سنوات حيث كان قد غرد المتابع في عام 2017، ردت الفنانة أحلام بالأمس، وجاء ردها عبارة عن وضع رموز تعبيرية تقديراً لتغريدته.
لو لم تغن أحلام سوى هذه الأغنية في مسيرتها الإبداعية لكفتها …
إهداء إلى أغلى من يعيش في حياتي ❤️ —————-
وإهداء إلى الرائعة الفنانة أحلام @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/eSQFDWA9pZ
— 🇦🇪علي (@Alimarzouqi) December 24, 2017