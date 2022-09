صورة: أفضل ما فعله المشتبه به السابق بالتجسس مضوي إبراهيم هو ظهوره بذلك الشكل المبهدل

أفضل ما فعله المشتبه به السابق بالتجسس #مضوي_إبراهيم هو ظهوره بذلك الشكل المبهدل، والملابس الرثة المكرفسة أثناء مخاطبته اجتماع الأمس في #مجلس_الأمن. ذلك أفضل ما كان يستحقه الحاضرون!



The best thing that formerly alleged spy and traitor #Mudawi_Ibrahim did is his unkempt appearance with his shabby and scruffy outfit, while addressing the UNSC session yesterday. That what they really deserve!

محمد عثمان ابراهيم