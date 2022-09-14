محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة”دوشة” (فيديو)





طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، كليبه الغنائي الجديد “دوشة” عبر قناة روتانا على “يوتيوب”، وعدد من المنصات السمعية.

كليب”دوشة” كلمات وألحان فريق “الباور العالي”، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي “MR1” عبد الغني شوشة،ومن إخراج محمد سمير.

الملكة إليزابيث الثانية تؤجل كليب “دوشة” للفنان محمد رمضان

وكان رمضان، قد قرر تأجيل طرح كليب “دوشة” حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية “متغاظين” عبر قناته على “يوتيوب”، بينما حققت أغنية “تنطيط” نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

أحدث أعمال محمد رمضان

على صعيد آخر، يواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد “على الزيرو”، الذي قال عنه في وقت سابق: “الفيلم دراما وأكشن ويناقش قضية اجتماعية مهمة، وإلى جانب قصة الحب هناك علاقة جميلة بين الأب وابنه، بالإضافة إلى وجود أغاني في العمل”.

وكان رمضان، قد كشف قبل أيام، عن اسم الشخصية التي يقدمها في الفيلمه.

وشارك رمضان جمهوره صورًا من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه في “إنستجرام”، وعلق على الصور بقوله: “شخصية دراجون من تصوير فيلم (ع الزيرو) بإذن الله 2023 بجميع دور العرض، ثقة في الله نجاح