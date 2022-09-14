ناهد فريد شوقي تعلق علي مقارنة محمد رمضان بـ أعمال “ملك الترسو”:” يكفيني رد فعل الجمهور





ردت المنتجة ناهد فريد شوقي علي النجم محمد رمضان بعد مقارنة أعماله بأعمال الفنان فريد شوقي وذلك من خلال حوار نلفزيوني سابق له انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعيخلال الساعت القلية الماضية.

و قالت ناهد فريد شوقي في تصريح خاص لـفيتو:” يكفيني رد فعل الجمهور علي الفيس بوك والإنسنجرام.

وسادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لحوار سابق للفنان محمد رمضان مع الإعلامية نجوى إبراهيم والذي تحدث فيه عن الفنان الراحل فريد شوقي.

فيلم حميدو

وتلقي محمد رمضان الذي اعتاد أن يعرف نفسه بـ “نمبر 1” هجوما عنيفا وتعرض للانتقادات الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الدفاع عن نفسه بعدم التسبب فى انتشار الجريمة واستشهد بـ أعمال الفنان الراحل فريد شوقي الملقب بـ “ملك الترسو”.

وقال محمد رمضان خلال اللقاء “أول عمل للفنان فريد شوقى كان حميدو، وكان يتاجر في المواد المخدرة، وكان يرتكب الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها.. فيلم حميدو أصعب من عبده موته، فهناك نجوم كبار قدموا أدور أصعب من عبده موته”.

محمد رمضان وفريد شوقى

وأضاف رمضان، قائلا: “فيلم حميدو قريب من فيلم عبده موته بل في فيلمي مقتلش البطلة اللي حملت منه”.

وأكمل محمد رمضان قائلا: “هناك نجوم كبار كانوا مضطرين أن يقدموا أشياءً أصعب من عبده موتة في بداياتهم لا أريد ذكر أسمائهم تجنبا للزعل”.

وشنت المنتجة ناهد فريد شوقي هجوما عنيفا على محمد رمضان بعد مقارنته لأعماله بـ أعمال الفنان الراحل فريد شوقي.

وقالت “ناهد من خلال موقع “إنستجرام””: “منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه.. وسأترك المقارنة للنقاد والجمهور”.

وأضافت ناهد فريد شوقي: “أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت قوانين وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع”.

بوابة فيتو