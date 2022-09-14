شاهد بالفيديو: المطربة “منى موروكو” تعود لإثارة الجدل بالميديا وتقدم فاصلا من الرقص المثير على أنغام أغنيات الربابة





عادت المطربة منة ماروكو لإثارة الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في حفل كانت تتغني فيه مرتدية أزياء محذقة وتقدم فاصلا من الرقص المثير على أنغام أغنيات الربابة .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت ماروكو تثير الجدل بالميديا بين حين وآخر سوى عبر رقصها او الكلمات المثيرة التي تكون داخل الاغنيات التي تطرحها للجمهور .

وتحدثت ماروكو في حوار سابق اجري معها عن بساطة كلمات أغنياتها وانها تحاول دائما تلطيف الجو لجمهورها ورسم الإبتسامه على وجهه بتلك الكلمات ولم تكن تقصد منها اي شئ آخر.

الخرطوم:(كوش نيوز)