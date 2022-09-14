شاهد بالفيديو: بعد الأغنية الضجة “شيخ الطريقة” نون العنكبوته تعود لاثارة الجدل وتتجه إلى تقديم نوع آخر من الأغاني والجمهور يبدي الإستياء ويعلق ” حالفة التريند مايفوتك”





عادت المطربة نون العنكبوته لاكتساح الساحه مجددا بعد أن ظهرت في فيديو كليب سابق بأغنية “شيخ الطريقة” ولكن هذه المرة أرادت تقديم عمل مختلف على أمل أن يجد حظه من القبول بين مجموعه من الفنانين يتنافسون على التريند.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) لتعليقات المتابعين حيث ابدى بعضهم الإعجاب بالاغنية التي قدمتها نون واعتبروه إتجاه لإنتاج أعمال في ظل تنافس الكل في الساحة الفنية، بينما استاء آخرون من طريقه اختيارها للأغاني وصفوها بغير الموفقه حيث كتبت أحدهم ” حالفة التريند مايفوتك”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)