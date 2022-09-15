شاهد بالفيديو: سجاد أحمد يقلب الطاولة ويصف جلوسه مع مقدمة برنامج اعترافات بقعدة” القهوة” ويهدد الجميع ” البهبشني بدمرو”





وصف المطرب الشاب سجاد أحمد جلوسه مع مقدمه برنامج ” إعترافات ” بقعدة “القهوة” وذلك لركاكة الأسلوب الذي كانت تتحدث به المذيعة واستهتارها بمقدراته الفنية.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) قلب سجاد الطاولة على المذيعة وأصبح يطعيها نصائح بدلا عن الإجابة للأسئلة الموجهه له والتي وصفها بغير المنطقية وبرر ردوده لها بتلك الكيفية نتيجة طبيعية لطريقة طرحها للأسئلة.

وفي ذات السياق هدد سجاد أحمد كل شخص يحاول التحدث فيه بشكل او آخر وتوعده بالدمار وذلك من خلال قوله ” البهبشني بدمرو”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)