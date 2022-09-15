بالفيديو.. عروس تعقد قرانها بنفسها بدلاً من المأذون وتثير جدلا واسعا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للبلوغر المصرية زينة وهي تعقد قرانها على زوجها بنفسها بدلاً من المأذون.

وظهرت العروس زينة أشرف وبحوار زوجها أحمد إبراهيم، وهما من مشاهير انستقرام ، وبدأت العروس حديثها بالتعبير عن فرحتها وسعادتها باختيار زوجها لتكمل معه حياتها.

وأبان الفيديو العروس وهي تتولى دور المأذون وتعقد القران وقالت عبارات الإشهار ورددها من خلفها زوجها ثم والدها.

فيما قام والد العريس بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع وبصمات العروسين. وقال العريس أحمد إبراهيم: “أبويا عمره ما مضاني على حاجة في حياتي، أول مرة أبويا يمضيني”.

وأنهى العريس أحمد إبراهيم الإجراءات وطلب من الحاضرين ترديد الدعاء للعروسين خلفه.

وأثار المقطع حالة من الجدل حيث يعمل العريس أحمد إبراهيم كمأذون شرعي، وهو ما جعل البعض يتساءل حول سبب عقد العروس للقران، وقيامها بدور المأذون.

ومن جانبه ، علَّق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، على حفل عقد القران ، قائلا ، أن المتعارف عليه وجود مأذون يقوم بعقد القران أو أحد العلماء وليس العروس من تقوم بهذا.

وأشار إلى أن هناك قراراً من وزارة العدل بأنه إذا كان أحد الطرفين مأذوناً لا يجوز له أن يزوِّج نفسه ولا أبناءه، لأن الأمر يكون محاطاً بعديد من الشكوك.

صحيفة المرصد