بالفيديو.. “مقابر ميرا”.. منازل للموتى داخل جبل





في منطقة ليقيا بجنوب غرب الأناضول في تركيا، توجد مقبرة ميرا، وهي مدينة قديمة تعود للقرن الثاني قبل الميلاد.

وقد تم غزوها، مثل المنطقة بأكملها، من قبل الإسكندر الأكبر، بحسب (geofrance).

تطورت المدينة خلال الفترتين الهلنستية والرومانية بفضل مينائها أندرياكي. تم حفر هذه المقابر مباشرة في الجبل، وتمثل الموتى وكذلك أحبائهم.

وأصبحت مدينة ميرا تعرّف الآن باسم دمري.

بنى الليسييون مقابر للحكام تبدو من الخارج كأنها منازل. وعمد الليسييون إلى بناء تلك المقابر على التلال لأنه بحسب اعتقادهم فإن ملاكاً بجناحين سيحضر لأخذ أرواح الموتى.

يذكر أن الأطلال أول ما اكتُشفت، كانت مطلية بألوان كالأحمر والأصفر والأخضر، لكنها اهترأت مع مرور الزمن، فبالكاد أصبحت ظاهرة للعيان.

صحيفة البيان