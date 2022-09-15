الإرصاد:هطول أمطار متوسطة الى خفيفة في أجزاء متفرقة من الولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار اليوم ، أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة المقبلة .

وتوقعت وحدة الإنذار هطول أمطار متوسطة الى خفيفة في أجزاء متفرقة من ولايات نهر النيل, جنوب الولاية الشمالية ، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، ألقضارف، سنار،النيل ألأبيض، شمال كردفان وشرق دارفور.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، شمال، جنوب، وسط وغرب دارفور.

وأوضحت الهيئة أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي ، الفاصل المداري والذي يمر شمال بورتسودان، عطبرة جنوب أبو حمد ، شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة 42 °م في كل من أبو حمد و دنقلا، وأدنى درجة حرارة متوقعة 19 °م في مدينة زالنجي، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس 42 °م في دنقلا وأدنى درجة حرارة 20 ° في مدينة الفاشر.

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