صور هنا الزاهد.. إطلالة كاجوال وبطن مكشوفة





نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، مجموعة صور من إجازتها الصيفية في قبرص، وبدت في كامل رشاقتها وأنوثتها.

وشاركت هنا الزاهد جمهورها أحدث إطلالاتها، من خلال حسابها بموقع “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة صيفية مفعمة بالحيوية، في أجواء صباحية مشرقة.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: “أشعة الشمس والابتسامات من قبرص”، ولاقت صورها تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وظهرت هنا الزاهد بـ”كروب توب” مكشوف اليدين باللون اللبني، وبنطلون جينز باللون الرصاصي، وانتعلت حذاءً رياضيًا باللون الأبيض.

واعتمدت الفنانة المصرية على الشعر “الكيرلي” كعادتها، ونسّقت إطلالتها مع قبعة مناسبة للأجواء الصيفية، وحقيبة باللون الأسود، وظهرت بمكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها المميزة.

أحمد فهمي، والذي أوشك على الانتهاء.

كما تعاقدت الفنانة المصرية مؤخراً على بطولة مسلسل جديد من نوعية الـ10 حلقات، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وجار الاستقرار على اسم نهائي للعمل.

يذكر أن هنا الزاهد لم تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، بسبب عدم حصولها على إجازة منذ مدة طويلة، وانشغالها بتصوير 3 أعمال في نفس التوقيت وهي مسلسلات “حلوة الدنيا سكر، والنمر، وأنا وهي”، فقررت عدم المشاركة في موسم رمضان الماضي للاستمتاع بإجازتها.

فن

ظهر مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد في إطلالة صيفية جذابة (صور)

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، مجموعة صور من إجازتها الصيفية، وبدت في كامل رشاقتها وأنوثتها.

وشاركت هنا الزاهد جمهورها أحدث إطلالاتها، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة صيفية على البحر في أجواء صباحية مشرقة، وعلقت عليها قائلة: “أجمع اللحظات الجميلة”، ولاقت صورها تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وظهرت هنا الزاهد بـ”كاش مايوه”، تتداخل فيه مجموعة من الألوان الزاهية الصيفية، وكشف عن جزء كبير من ظهرها وكتفيها، كما أنها تعمدت إظهار وشم “تاتو” موجود على ظهرها.

واعتمدت الفنانة المصرية على الشعر “الكيرلي” كعادتها، ونسّقت إطلالتها مع قبعة مناسبة للبحر، وظهرت بمكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها المميزة.

وفنيا، تستأنف هنا الزاهد في الوقت الحالي تصوير فيلم “مستر إكس”، مع أحمد فهمي، والذي أوشك على الانتهاء.

كما تعاقدت الفنانة المصرية مؤخراً على بطولة مسلسل جديد من نوعية الـ10 حلقات، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وجار الاستقرار على اسم نهائي للعمل.

يذكر أن هنا الزاهد لم تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، بسبب عدم حصولها على إجازة منذ مدة طويلة، وانشغالها بتصوير 3 أعمال بنفس التوقيت وهي مسلسلات “حلوة الدنيا سكر، والنمر، وأنا وهي”، فقررت عدم المشاركة في موسم رمضان الماضي للاستمتاع بإجازتها.