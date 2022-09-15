ياسمين صبري من الجيم.. قوام ممشوق وبطن مكشوفة





من قطعتين “تي شيرت هاف ستومك باللون الأسود، وبنطلون باللون الزيتي”.

ونسّقت الفنانة المصرية مع هذه الإطلالة مجموعة من الإكسسوارات الرقيقة، وأكملت إطلالتها الهادئة بمكياج صيفي ناعم أبرز جمالها لمزيد من التألق.

واستعرضت ياسمين من خلال الصورة جسدها الممشوق حيث ظهرت بإطلالة مميزة، وحظيت الصور بتفاعل واسع من جانب متابعيها، فلم تخرج تعليقاتهم عن إطاري المدح والغزل.

ياسمين صبري وأزمة “الشادر”

الفنانة ياسمين صبري، كانت قد اعتذرت مؤخرًا عن بطولة مسلسل “الشادر” المكون من 15 حلقة، مع المخرج سامح عبدالعزيز، لكن الأخير نفى حينها اعتذار ياسمين صبري عن المسلسل، زاعمًا أنه استغنى عنها لـ”عدم ملاءمتها لأداء الدور”.

وكانت ياسمين صبري قد غابت عن موسم دراما رمضان 2022، وآخر أعمالها هو مسلسل “فرصة ثانية” الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، بطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، إخراج مرقس عادل، وهو معالجة درامية لمحمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة المصرية خوض سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لكنها لم تعلن تفاصيله بعد.