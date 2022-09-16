شاهد بالفيديو.. سوداني يطلب من المغتربين نصحه (أريد أن أبيع محل تجاري وركشة وأهاجر للعمل بالسعودية أرجوكم أفيدوني؟) ومواطن سعودي يصدمه: (خليك مكانك وأجلس مع أولادك)





بعث مواطن سوداني عبر إحدى التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يطلب من خلاله المساعدة من المغتربين السودانيين تحديداً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشف الرجل عن امتلاكه لمحل تجاري إضافة لركشة تعمل ولكنه يريد الاغتراب من باب “زيادة الخير” على حد تعبيره.

وأكد الرجل أن بصدد شراء إقامة للعمل في السعودية كسائق خاص لكنه يخشى أن يجد نفسه يعمل كراعي أغنام كما حدث لمواطن قبل أيام عبر فيديو نشره موقع النيلين.

الرد الشافي جاء من مواطن سعودي نصحه بالبقاء في السودان إلى جوار أبنائه, مؤكدا له أن كل الأموال التي يضعها في رأسه لو جمعها لا تساوي ليلة واحدة مع الأبناء.

كما حذره من خطورة العمل كسائق خاص لأن هذه الوظيفة ليست بالبساطة التي يظنها, كما أن العمل كراعي قد يجعله يدفع الراتب هو إذا وقع في كفيل لا يخاف الله.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين