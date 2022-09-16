شاهد بالفيديو.. رجل سوداني: (رأيت في النوم أن حمدوك يخرج بنك السودان ومليارات الدولارات من جيبه ويستفرغ من بطنه مئات البراميل من النفط ووجدي صالح يصلي بنا في ساحة كبيرة)





أثار رجل سوداني ضجة اسفيرية غير مسبوقة بعد ظهوره في مقطع فيديو كشف من خلاله عن رؤية منامية طويلة شاهدها عقب قيامه الليل.

وقال الرجل بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أنه بعد أن أقام الليل بسورة البقرة نام ورأى رؤية غريبة, حيث أكد أنه شاهد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك ينزل من الطائرة ويخرج من جيبه مليارات الدولارات.

وزاد على ذلك بقوله أنه شاهد حمدوك يستفرغ ويخرج من بطنه مئات البراميل من النفط, وبعد ذلك توجه للصلاة ليشاهد القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح هو الإمام وزميله خالد سلك يقيم الصلاة.

وختم رؤيته المنامية بأنه رأي ثلاثة أشخاص يقفون بعيداً أثناء استعدادهم للصلاة, وقال أظن أنهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والرئيس المعزول عمر البشير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين