شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يدخل منزله ويجد صديق عمره يخونه مع زوجته في فراشه..تصرف بحكمة كبيرة ومقابل حكمته وحلمه والد صديقه الخائن يزوجه بابنته الجميلة





حكت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر, قصة غريبة جرت أحداثها المثيرة بالسودان وذلك على حسابها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الناشطة وبحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين فقد قالت في سردها للواقعة أن هناك رجل سوداني يعمل كسائق في العربات الكبيرة ويغيب عن منزله لفترات طويلة بسبب طبيعة عمله.

وتابعت: الرجل له صديق مقرب منه وهو بمثابة صديق العمر أقام علاقة غير شرعية مع زوجته, حيث ظل يدخل لمنزله في وقت سفر صديقه.

وفي يوم شك الرجل في أمر زوجته وصديقه وأراد أن يثبت خيانتهما له, فأوهم زوجته بأنه مسافر, وبالفعل غادر ولكنه عاد في اليوم الثاني ليرى صديقه يتخفى تحت السرير.

ووفقاً لما أوردت الناشطة لم ينفعل الرجل وبكل هدوء قام بتطليق زوجته وعفا عن صديقه الذي ذهب لوالده ليحكي له ما حدث من خيابنته لصديق عمره.

والده طلب منه إحضار صديقه بصورة عاجل للتحدث معه, وبالفعل عندما حضر الرجل الحكيم لمنزل والد صديقه الخائن, قام الوالد بتطيب خاطره وأشاد بحكمته الكبيرة وقام بتزويجه على الفور من إحدى بناته الجميلات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين