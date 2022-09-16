شاهد بالفيديو.. فنان الربابة الشهير بلة ود الأشبة يكشف عن الفريق الذي يعشقه ويشجعه بالسودان





استضاف الإعلامي محمد مصطفى الشهير بالبرنس عبر برنامجه المتابع “عشرة ونسة” والذي يبثه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنان بلة ود الأشبة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد رد فنان الربابة الشهير على سؤال البرنس عن الفريق الذي يشجعه بالسودان؟.

ود الأشبة أجاب بأنه يعشق نادي المريخ ويشجعه ولكن في المقابل يشجع منافسه التقليدي الهلال إذا لعب خارجياً باسم السودان لأنه وطني.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تداول أنصار نادي المريخ المتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بحب كبير وعليه تعليق (كل جميل مريخابي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين