الإرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في أجزاء متفرقة من الولايات





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال الــ24ساعة المقبلة.

وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في نشرتها اليومية السبت بهطول أمطار متوسطة إلي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات: كسلا، القضارف، وولايتي وسط وجنوب دارفور.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق، ولايات كردفان الكبري وولايات شمال، شرق وغرب دارفور.

وكانت أعلي درجة حرارة بالبلاد سجلت ليوم أمس 42 درجة في مدينتي دنقلا وكريمة وأدناها 19 درجة في مدينة نيالا.

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 41 في كل من دنقلا، كريمة وعطبرة وأدناها 18 درجة في مدينة زالنجي.

ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، حيث يمر الفاصل المداري شمال بورتسودان، جنوب أبو حمد، عطبرة، دنقلا، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

سونا