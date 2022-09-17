النيل الازرق أعلى من العام الماضي ب46 م م مكعب





سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الاثيوبية 596 مليون متر مكعب أعلى من منسوب العام الماضي ب 46 مليون متر مكعب، وسجل منسوب نهر عطبرة 171 مليون متر مكعب في اليوم أعلى من منسوب العام الماضي ب 1 مليون متر مكعب، بينما سجل معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.

أكد بيان لجنة الفيضانات إرتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 567 مليون متر مكعب مقابل 380 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وأرتفع التصريف خلف سد سنارإلى 528 مليون متر مكعب مقابل 513 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 144 مليون متر مكعب مقابل 162 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وأنخفض التصريف كذلك اليوم في خشم القربة ومروي حيث إنخفص خشم القربة إلى 136 مليون متر مكعب مقابل 151 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وفي مروي إنخفض التصريف إلى 533 مليون متر مكعب مقابل 657 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

وأوضح البيان اليومي للجنة أن نهر الدندر وصل مستوى الفيضان حيث سجلت 14.94 متر متأثراً بمنسوب بحيرة خزان الروصيرص، ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين على نهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وأكدت اللجنة إستمرار التخزين في جميع الخزانات.

سونا