شاهد بالصور.. مواطن سوداني يحكي قصة طريفة حدثت له مع أحد القرود (دي نتيجة البتابع بطنه): شحنت موز من سنجة وركب في اللوري دون علمي ليجد نفسه في صحراء الشمالية





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وسط ضحكات متابعيها قصة قصيرة وطريفة حدثت لسائق عربة نقل البضائع الشهيرة في السودان باسم “لوري”.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشف السائق وبحسب ما نقلت عنه بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن موقف طريف مر به أثناء رحلته.

السائق أكد أنه قام بشحن “اللوري” بفاكهة الموز من مدينة سنجة متوجها بها لإحدى الأسواق بشمالي السودان ليتفاجأ عند وصوله صحراء الشمالية بوجود قرد كان قد صعد للعربة أثناء رحلته.

وتابع السائق بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين تفاجأت عند توقفي في الصحراء بالقرد يقفز من “اللوري” ويتوجه نحو الصحراء التي من المتوقع أن يهلك فيها, ليكتب معلقاً (دي نتيجة البتابع بطنه).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين