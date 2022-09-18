شاهد بالصور والفيديو.. لاعبة كرة قدم سودانية تحترف بالدوري الانجليزي في صفوف نادي ايفرتون..تحظى باهتمام وكالات الأنباء العالمية وتحقق انجاز فريد من نوعه





تداولت مواقع ووكالات أنباء عالمية خلال الأيام الماضيات خبر انتقال نجمة كرة قدم موهوبة للدوري الانجليزي وتحديداً للعملاق ايفرتون الذي يقع في مدينة ليفربول ببريطانيا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت اللاعبة الموهوبة سوزان مبارك السودانية الأصل قد ظهرت في تدريبات فريق ايفرتون بقميص النادي العريق رفقة زميلاتها بالنادي.

مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تناقلت الخبر بفخر كبير, وقد صمم لها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير عليه صورها وأغنية (سودانية).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لما أوردته بعض المواقع فإن اللاعبة السودانية سوزان تعد أول لاعبة من أصول عربية وسودانية تنضم للدوري الانجليزي لكرة القدم النسائية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين