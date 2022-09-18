شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سودانية تبكي بحرقة وتذرف الدموع على الهواء مباشرة حسرة على الحال الذي وصل إليه السودن





ذرفت فنانة سودانية الدموع أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة, وبكت الفنانة بحرقة أثناء تقديمها رسائل في ختام الحلقة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد خاطبت إحدى تومات شندي خلال حديثها كل الشعب السوداني وقبل أن تكمل حديثها دخلت في نوبة بكاء ولم تستطيع اكمال حديثها.

لتواصل حديثها مؤكدة أن السودانيين لا زالوا بخير بأخلاقهم وتعاونهم, ونفت الحديث عن أن السودانيين قد تغيروا مؤكدة أن السودانيين لم يتغيروا فقط الظروف التي تمر بهم هي ما جعلت البعض يظن أن الوضع اختلف, وتمنت أن يصلح الله حال البلاد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين