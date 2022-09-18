الرئيس الإسرائيلي يكشف معلومات عن التطبيع مع السودان





قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إنه ينوي زيارة مملكة البحرين قريبا.

وقال هرتسوغ، في تصريحات أعقبت لقاءه وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، في احتفالية بمقر سفارة أبوظبي في تل أبيب، بمناسبة مرور عامين على اتفاق التطبيع، قال إنه سيزور البحرين في الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه سيحل في البحرين بصفته “ضيفا على الملك حمد بن عيسى، من أجل الاستمرار في استكشاف طرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا، بهدف إحلال السلام والازدهار”.

وبعد إطرائه بشدة على دور عبد الله بن زايد في التطبيع، ووصفه بـ”رجل سلام”، تحدث هرتسوغ عن التطبيع مع السودان.

وقال إنه متفائل بتقدم المفاوضات مع السودان بهدف الوصول إلى اتفاق تطبيعي كامل مشابه لما جرى مع الإمارات والبحرين.

وتابع: “جميع الحكومات الإسرائيلية لديها التزام بهذا التحول الدراماتيكي وبهذه الاتفاقيات، والشعب الإسرائيلي يحيي أصدقاءنا الجدد بقلب سعيد ومنفتح”.

صحيفة الصيحة