النيل الأزرق يسجل منسوب أعلى من منسوب العام الماضي





أكد التقرير اليومي للجنة الفيضان أن النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية الاثيوبية 568 مليون متر مكعب أعلى من منسوب العام الماضي بـ 18 مليون متر مكعب، وأن نهر عطبرة سجل 165 مليون متر مكعب في اليوم أقل من منسوب العام الماضي بـ 33 مليون متر مكعب، بينما سجل معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.

وأكد بيان اللجنة ارتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 567 مليون متر مكعب مقابل 380 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 528 مليون متر مكعب مقابل 513 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 144 مليون متر مكعب مقابل 162 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وانخفض التصريف كذلك اليوم في خشم القربة ومروي حيث انخفص التصريف في خشم القربة إلى 136 مليون متر مكعب مقابل 151 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وفي مروي انخفض التصريف إلى 533 مليون متر مكعب مقابل 657 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

وأوضح البيان اليومي للجنة أن نهر الدندر وصل مستوى الفيضان حيث سجلت 14.88 مترا متأثراً بمنسوب بحيرة خزان الروصيرص.

ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين على نهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأبانت اللجنة استمرار التخزين في جميع الخزانات.

سونا