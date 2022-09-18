عرمان يكشف عن محاولة لمعالجة الانقلاب بإجراء انتخابات مبكرة





كشف رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي – ياسر عرمان عن محاولة لمعالجة انقلاب 25 أكتوبر،بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال عرمان في ندوة بعنوان “الانتخابات الكينية والدروس المستفادة سودانياً” التى نظمها ” مركز طيبة للإعلام ” بالخرطوم السبت، قال إن فكرة الانتخابات مستحيلة ولن تغير فكرة الانقلاب.

وأضاف:” المناقشات التي تدور بالحرية والتغيير وأماكن أخرى هي هل ممكن نحسم قضية الانتخابات في عامين أو 18 شهرًا .. لكن الآن المجتمع السوداني به قضايا وسرعة الانتخابات وسرعة حل هذه القضايا بحاجة لحوار واسع” .

وأشار عرمان إلى أن من بين هذه القضايا هي كيفية إجراء انتخابات في دارفور أو المنطقتين في ظل الجيوش المتعددة ووجود السلاح وشدد على ضرورة معالجة هذه القضية حتى يتمكن الناس من النزول للانتخابات وهم سواسية فضلاً عن أهمية بناء الجيش الواحد إلى جانب الهشاشة في بنية المجتمع والخدمة المدنية والمنظومة العدلية وهي قضايا قال عرمان إن معالجتها أمر ضروري لأنها مهمة لضمان إجراء الانتخابات

صحيفة السوداني