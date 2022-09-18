صديق الصادق: مرجعية معرفة الفساد ”ديوان المراجعة” لا المزايدة السياسية





قال القيادي البارز في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي إن البلاد مقبلة على تحول يحتاج إلى إصلاحات عديدة من بينها عملية البناء الدستوري والتوافق على دستورمتوافق عليه بلا خلافات .

إلى جانب البناء المؤسسي وإقامة المؤسسات العدلية والمحكمة الدستورية لتصبح مرجعية مهمة جدًا للانتقال.

وأشار صديق المهدي في ندوة “الانتخابات الكينية والدروس المستفادة سودانيًا” التي نظمها مركز “طيبة لإعلام” أمس السبت ” أشار إلى أنه دون هذه المرجعية ستنتهي أي خلاف لتفكيك وتفتيت البلاد.

وقال صديق :”من بين هذه الإصلاحات نريد ديوان المراجعة القومي لأن هذه البلاد بها فساد كبير جداً ومنهوبة نهبًا كثيرًا جداً ولذلك نحن نريد أن نعرف بمرجعية لا بمزايدات سياسية .. نعرف كيف تنهب مواردنا ومن يأكلها بعيدًا عن المزايدة السياسية”.

صحيفة السوداني