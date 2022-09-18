أبوهاجة : لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو متوافق عليها من الجميع





قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، العميد ركن د. الطاهر أبوهاجة ، إن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من قبل جميع السودانيين أو إلى حكومة منتخبة .

وأكد في الوقت ذاته إلتزامهم بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو، إلى جانب التزامهم أيضًا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات بالإضافة لالتزامهم بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية.

وأضاف أبوهاجة في تصريح صحفي : السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ..إن هذه الأمانة لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني”.

وتابع :” ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية”.

وأوضح أبوهاجة إن القوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً

صحيفة السوداني