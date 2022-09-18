إيقاد تخصص٥٠ مليون دولار لمكافحة التصحر بالسودان





أعلن السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد ورقني قبيهو عن تخصيص ٥٠ مليون دولار لمقاومة التصحر والجفاف تستهدف ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل إلى جانب تخصيص ٣ ملايين دولار للخدمات فى المستشفيات الحدودية بين السودان وإرتريا وإثيوبيا وتخصيص ٢،٥ مليون دولار للحماية الصحية وأدواتها في كل من القضارف وكسلا.

وطالب السكرتير التنفيذي للايقاد لدى افتتاح مركز الطوارئ الصحية للمنظمة بالبلاد أمس بتكوين مؤسسة متكاملة للبرنامج لتعزيز وجودها بالسودان كما طالب بتوفير مبلغ 50 مليون دولار لمقابلة احتياجات اللاجئين الأجانب في السودان.

الخرطوم. سوسن محجوب

صحيفة السوداني