إرتفاع طفيف في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية ،وحدة الإنذار أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة .

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان وشمال شرق دارفور.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات النيل الأزرق، جنوب، غرب كردفان وجنوب وسط غرب دارفور.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم المنخفض الهند الموسمي، ويمر الفاصل المداري اليوم شمال بورتسودان، عطبرة ، جنوب أبو حمد، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة 43°م في مدينة كريمة ودنقلا، وأدنى درجة حرارة متوقعة 19°م بمدينة زالنجي، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس 42 °م في مدينة كريمة وأدناها 20 °م في كل من حلفا الجديدة، الجنينة، نيالا ورشاد.

كما توقعت الإرصاد أمطارا رعدية في الجنينة، رشاد، الدمازين، كادقلي، زالنجي والضعين، وتوقعت نشاطاً للرياح بمدينة أبوحمد، حلايب، دنقلا وكريمة.

وأشارت الهيئة في نشرتها اليوم ان يكون الطقس صافيا ومشمسا بوادي حلفا، وشلاتين وعطبرة، وأن الطقس يكون غائماً جزئياً بمدن بورتسودان، شندي والخرطوم، كما توقعت الهيئة زخات مطر خلال فترة الليل بمدينة الفاشر.

سونا