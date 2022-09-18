السيول والأمطار تدمر مئات القرى بولاية سودانية





كشفت اللجنه الفنية لطوارئ الخريف الصحية بولاية الجزيرة في إجتماعها اليوم الأحد برئاسة د.أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة عن احصائيات بشأن أضرار الخريف، وأفصحت عن تأثر 36450 أسرة و 751 قرية َوإنهيار 9949 منزلاً كلياً و26546 منزلاً جزئياً بجانب إنهيار 42 مرفقاً حكومياً ونفوق 36 حيوانا وتهدم 1449 مرحاضا ووفاة 18 مواطناً وترحيل 898 أسرة لمعسكرات الإيواء إضافة لكلورة 560 مصدرا للمياه داخل الشبكة ومعالجة 748 موقعاً لتوالد الذباب ونقل 479 طن من النفايات وتطهير 280 مرحاضا.

وتناول الإجتماع التدخلات التي نفذتها إدارات التغذية والصحة النفسية وتعزيز الصحة في المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار من مخاطر الأمراض.

وأقر الاجتماع بعدم تسجيل أي حالة وبائية من خلال مراكز التبليغ البالغ عددها 178 مركزاً.