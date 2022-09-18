وفد أوروبي رفيع يزور السودان





يعتزم وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي زيارة السودان في 22 سبتمبر الجاري، لإظهار دعمهم للشعب السوداني ونضاله من أجل الديمقراطية.

وذكر بيان صادر من البعثة الأوروبية بالسودان، “في 22 سبتمبر، سيزور وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي السودان. خلال زيارتهم، سيظهر أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية.”

ويعتزم الوفد “لقاء السلطات السودانية والمجتمع المدني في الخرطوم لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية.”

ويرأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ديفيد مكاليستر، ويضم الوفد أعضاء من البرلمان الأوروبي أبرزهم: النائب أورماس بايت، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والنائبة وزيلانا زوفكو، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والنائب كارلوس زورينيو، رئيس الوفد إلى الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، والنائب مايكل جاهلر، نائب رئيس الوفد إلى الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي والنائب جوزاس أوليكاس، عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب مايكل جالر، نائب رئيس الوفد إلى الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي.

صحيفة الصيحة