موعد طرح ميزة واتساب الخاصة بتعديل الرسائل





يطور واتساب العديد من التحديثات لتحسين تجربة المستخدم، ويعمل الآن على ميزة جديدة تخص تعديل الرسائل المرسلة، حسبما ذكر موقع WABetaInfo المختص بتتبع كل ما يخص التطبيق.

وبمجرد طرح الميزة، يمكن للمستخدمين تحرير الرسائل المرسلة، وهي ستأتي باسم Edit Messages في الإصدار القادم في شهر ديسمبر.

موعد طرح ميزة واتساب الجديدة الخاصة بتعديل الرسائل

وشارك الموقع أيضًا لقطة الشاشة الأولى للميزة التي لا تزال في مرحلة التطوير، حيث قال: يعمل WhatsApp الآن على العملية التي تتيح للتطبيق تحديث الرسالة باستخدام نسخته المعدلة، وفي حال كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من واتساب التجريبي (بيتا) ولم تظهر عندك الخاصية الجديدة، فيجب عليك تحديث التطبيق.

موعد طرح ميزة واتساب الجديدة الخاصة بتعديل الرسائل

ميزة إخفاء الحالة من واتساب

وفي الوقت نفسه، يعمل تطبيق المراسلة الأشهر على ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت لبعض مستخدمي iOS beta، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إصدار نفس الميزة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من Android.

وباستخدام هذه الميزة، يمكن لمستخدمي WhatsApp إخفاء وجودهم الحالي عبر الإنترنت.

العربيه نت