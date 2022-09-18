لجنة “فض الاعتصام” تطلب إخطارها قبل دفن الجثامين المجهولة





طالب رئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، بإخطار لجنته قبل الشروع في دفن الجثامين المكدّسة في مشارح ولاية الخرطوم لاحتمالية وجود ضحايا المجزرة الدامية ضمن الجثامين المجهولة.

وقال أديب بحسب (سودان تربيون) اليوم “أخطرت اللجنة المشكّلة لدفن جثامين المشارح بضرورة إبلاغنا بالدفن قبل تنفيذه لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للاعتقاد بأن بعض الجثث هي لضحايا فض الاعتصام”.

وأكد أن دفن الجثامين هو واجب إنساني وديني وصحي، داعيا إلى موارتها بشكل لا يعرقل أي تحقيق جنائي يتعلق بسبب الوفاة والمسؤولية عنه، وطالب بأخذ عينة من الجثمان قبل الدفن تحمل البصمة الوراثية وتحفظ بشكل يسهل التعرف على صاحبه وزمن الوفاة وسببها وكافة الظروف التي يحتاج المحقق لمعرفتها.

صحيفة الصيحة