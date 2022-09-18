عقار يدعو لنبذ الحرب وتعزيز السلم الاجتماعي بالبحر الأحمر





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، ضرورة العمل على تعزيز السلم ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات ولاية البحر الأحمر- شرقي البلاد.

ودعا لدى لقائه وفد تجمع أسر متضرري أحداث البحر الأحمر، اليوم، إلى نبذ الحرب، لما لها من آثار ضارة على السودان والولاية بوجه خاص.

وأوضح رئيس الوفد يوسف السراي في تصريحات صحفية، أن اللقاء بحث سبل دعم وتحقيق السلم المجتمعي بين مواطني ولاية البحر الأحمر بكل مكوناتهم وإثنياتهم وتقديم مبادرات لإعانة المتضرّرين ودرء آثار الأحداث التي شهدتها الولاية.

وقال إن عقار رحّب بالمعالجات والمقترحات المطروحة التي من شأنها إعادة الولاية إلى سيرتها الأولى.

صحيفة الصيحة