تعرف على تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب المقبل





تعود النجمة شيرين عبد الوهاب لجمهورها بحفل غنائي كبير من المقرر إقامته يوم السبت 8 أكتوبر المقبل على مسرح أحد الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد حفلها الغنائي الأخير في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

ومن المفترض أن تقدم النجمة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها الغنائي المقبل باقة من أبرز أغانيها المختلفة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

شبيه شيرين عبد الوهاب

وفي سياق أخر تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، خلال الساعات الأخيرة الماضية مقطع فيديو لفتاة برازيلية تشبه النجمة شيرين عبد الوهاب إلى حد كبير.

بوابة فيتو

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وأثار مقطع الفيديو المتداول على موقع “إنستجرام” للفتاة البرازيلية التي تشبه شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرًا على “السوشيال ميديا”، حيث قال البعض بأنها نسخة طبق الأصل منها والبعض الآخر قال إن الفيديو “فوتو شوب”.