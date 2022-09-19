ماذا يوجد على نعش الملكة إليزابيث الثانية؟





نُقل نعش الملكة إليزابيث الثانية في موكب من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر في عربة مدفعية تابعة للبحرية الملكية.

النعش مُغطى بالعلم الملكي، وعليه تاج الدولة الإمبراطوري والصولجان والكرة الذهبية مع إكليل من الزهور.

يحتوي إكليل الزهور على ورود وأوراق شجر مقطوعة من حدائق قصر باكنغهام وكلارنس هاوس وهايغروف هاوس بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.

وتجمع الزهور مزيجا من طيف الألوان الوردية والداكنة والذهبية، مع عناصر بيضاء لتعكس ألوان العلم الملكي.

تم اختيار أوراق الشجر التي تم تضمينها في إكليل الزهور لرمزيتها: إكليل الجبل (للذكرى)، والآس (رمز قديم للزواج السعيد)، والبلوط الإنجليزي (رمز قوة الحب).

تم قطع الآس من نبتة نمت من غصن الآس الذي ظهر في باقة زفاف الملكة عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947.

صحيفة المرصد