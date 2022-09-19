وزير الري يرتكب مجزرة في موظفي السدود والخزانات ويفصل (718) موظفاً





ارتكب وزير الري والموارد المائية، ضوء البيت عبد الرحمن منصور أول مجزرة في موظفي الوزارة بعد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين عقب قرارات (25) أكتوبر، حيث أصدر الوزير قراراً بفصل (718) مهندساً من السدود والخزانات.

وبرر الوزير في تصريح خاص لـ “الحراك” فصل الموظفين بسبب إضرابهم عن العمل لمدة (45) يومياً فضلاً عن رفضهم للخضوع لجنة التحقيق والمحاسبة، التي قال شكلتها الوزارة لمعرفة أسباب غيابهم عن العمل خلال تلك الفترة الزمنية. وأضاف قائلاً: عندما رفضوا الجلوس للتحقيق رأت اللجنة التي شكلت أن يتم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية، بالتالي فصلنهم بالقانون- وفق تعبيره.

وقلل عبد الرحمن من آثار فصل المهندسين على العمل بالسدود، والخزانات، وقال إن العمل بالخزانات لن يتوقف بسبب فصلهم وكشف عن سد فراغهم بمهندسين من الوزارة لتسيير العمل.

وفي ذات السياق كشف وزير الري عن مفاوضات تجري مع وزير المالية، لتخصيص نسبة من أموال الكهرباء خصوصاً التوليد المائي لتوفير مدخلات الإنتاج للخزانات وضمان استمرارية العمل ومعالجة الأعطال، لاسيما بأن 80% من إنتاج الكهرباء من التوليد المائي.

الخرطوم -أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي