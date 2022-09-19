الإطاحة بالناظر (ترك)





أعلنت مجموعة مناوئة لناظر الهدندوة محمد الأمين ترك الأحد، تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في تطور من شأنه تعميق الخلافات التي ضربت المجلس الأهلي منذ أشهر.

وعقدت المجموعة اجتماعا طارئاً الأحد، بولاية البحر الأحمر بمشاركة قيادات رفيعة من البجا بينهم مساعد الرئيس المعزول عمر البشير موسى محمد أحمد، وأختار الاجتماع العمدة إبراهيم أدروب رئيسا للهيئة القيادية والمجلس”.

وانتخب المجتمعون محمد عثمان تينة وأحمد همد بيتاي نواب للرئيس، وسمى عبدالله اوبشار مقرراً فيما اختير موسى محمد أحمد أميناً عاماً إضافة إلى سيد أبو آمنة أميناً سياسياً.

وقال اوبشار لـ”سودان تربيون” “إن قيادات المجلس اتفقت على إنشاء هيئة قيادية للمجلس الأعلى من 17 شخصا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر وتمثل فيه كل المكونات السكانية”.

صحيفة الصيحة