نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد متانة العلاقات السودانية المصرية





أكد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، متانة العلاقات السودانية المصرية ، ووصفها بأنها ذات خصوصية،وضاربة بجذورها في عمق التأريخ.

وبحث خلال لقائه، بالقصر الجمهوري اليوم، سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، السفير حسام عيسى. مجمل العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بينهما في المجالات المختلفة.

وأوضح السفير حسام عيسى،في تصريح صحفي، ان اللقاء ركز على المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، إلى جانب اهمية التنسيق بشأن المصالح الحيوية التي تربطهما.

وقال إن اللقاء أمن على اهمية الاستفادة من الامكانيات والفرص الكبيرة التى يتمتع بها البلدان، لتنفيذ المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة، لخدمة مصالح الشعبين، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا التى تطرق لها اللقاء.

وأشار السفير حسام عيسى، الى أن اللقاء تطرق للمساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للمتضررين، جراء السيول والامطار والطريقة المثلى التي وزعت بها.

وكالة سونا