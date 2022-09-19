مذكرة من لجنة المعلّمين السودانيين إلى مسجّل تنظيمات العمل





تحوي توقيع أكثر من 400 معلّمًا ومعلّمة.

رفعت لجنة المعلمين السودانيين، مذكرة إلى مسجّل تنظيمات العمل، تطالب بإلغاء قرار تكوين لجنتي تسيير النقابة العامة لعمّال التعليم، وتسيير الاتحاد المهني للمعلّمين.

والأثنين، نظّمت لجنة المعلمين السودانيين، وقفة احتجاجية أمام مكتب مسجّل تنظيمات العمل بشارع البلدية، للمطالبة بإلغاء قراري تشكيل لجنتين تسييريتين للنقابة العامة لعمال التعليم والاتحاد المهني.

ورفعت اللجنة مذكرة للمسجل تحوي المطالبة بإلغاء قرار تكوين اللجنتين، مصحوبة بتوقيع أكثر من ٤٠٠ معلم ومعلّمة ممثلين لكل ولايات السودان.

وتأتي الخطوة تكملة للخطوات التي اتخذها المعلمون للتصديّ للتدّخل الإداري من مجلسي السيادة والوزراء في الشأن النقابي.

وأعلنت اللجنة، عن مواصلتها للخطوات التي ابتدرتها في تكوين النقابات المستقلة المنتخبة من القواعد دون أيّ تدّخلٍ، لجهة أنّ قواعد المعلّمين هي صاحبة الحقّ الأصيل في تكوين نقاباتها.

باج نيوز